Тир е самокатастрофирал в 08:55 часа във вторник на Прохода на Републиката в района на Пчелиново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Водачът е мъж на 39 години, той е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Шофьор пострада тежко при катастрофа в Прохода на Републиката

Мъжът е транспортиран за преглед в здравно заведение в Стара Загора.

При катастрофата е разсипан товар. Създадена е организация за разчистване на пътя, който временно е затворен.

Товарните автомобили изчакват на място, леките автомобили могат да се придвижват през прохода "Шипка". На място има полицейские кип на РУ-Казанлък.