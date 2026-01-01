Тир е самокатастрофирал в 08:55 часа във вторник на Прохода на Републиката в района на Пчелиново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Водачът е мъж на 39 години, той е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.
Шофьор пострада тежко при катастрофа в Прохода на Републиката
Мъжът е транспортиран за преглед в здравно заведение в Стара Загора.
При катастрофата е разсипан товар. Създадена е организация за разчистване на пътя, който временно е затворен.
Товарните автомобили изчакват на място, леките автомобили могат да се придвижват през прохода "Шипка". На място има полицейские кип на РУ-Казанлък.