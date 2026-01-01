С безплатен достъп до културни институции и специални събития Велико Търново ще се включи в Европейската нощ на музеите и галериите, съобщиха от Общината. В инициативата тази година участват Художествена галерия „Борис Денев“, Музей „Възраждане и Учредително събрание“, Факултетът по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Галерия „Наратива“. Посетителите ще могат да разгледат постоянни експозиции, временни изложби, артистични ателиета и да присъстват на музикални изпълнения.

Във Факултета по изобразително изкуство ще бъде представена постоянната студентска експозиция, както и отворени ателиета и уъркшопи по стенопис и графични дисциплини.

В музей „Възраждане и Учредително събрание“ ще бъде показана изложбата „Българският килим – преоткритото национално богатство“, организирана съвместно от Регионален исторически музей – Велико Търново и фондация „Български килими“. Предвидени са и лекции, посветени на темата. В сградата ще има музикална програма с участието на възпитаници на школата към Младежкия дом във Велико Търново, които ще изпълнят произведения на роял, флейта, цигулка и китара.

Галерия „Наратива“ ще представи изложбата „Пътят към изкуството е постлан с бананови обелки“, включваща произведения от колекцията на Калоян Илиев – Кокимото и авторски интерпретации по темата.

В Художествена галерия „Борис Денев“ посетителите ще могат да разгледат постоянната експозиция, както и няколко временни изложби. Сред тях са „Мигове“, посветена на 125 години от рождението на художника Рафаел Михайлов, „Учител и ученик“, отбелязваща годишнини от рождението на Веселин Стайков и Петър Чуклев, както и изложбата „Април 1876“, посветена на 150 години от Априлско въстание. В галерията ще има и изпълнения на хор „Плетеница“ към фолклорен колектив „Плетеница“.

Европейската нощ на музеите и галериите се организира за първи път през 2005 г. по инициатива на френското Министерство на културата, припомниха от Общината. Днес в нея участват над 4000 музея и галерии от около 40 европейски държави. Във Велико Търново инициативата се провежда от 2007 г. с участието на Регионалния исторически музей.

Тазгодишното издание се организира от Художествена галерия „Борис Денев“ и Регионалния исторически музей във Велико Търново, Факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет и галерия „Наратива“ в града, с подкрепата на Община Велико Търново.