Регионалният исторически музей – Видин ще се включи в европейската инициатива „Нощ на музеите“. На 23 май всички музейни обекти в града ще са с вход свободен и ще предложат специална вечерна програма с беседи, лекции, интерактивни игри и тематични занимания, съобщи директорът на институцията д-р Христина Кирилова.

В рамките на програмата в крепостта Баба Вида от 19:00 до 23:00 ч. на всеки кръгъл час ще се провеждат кратки информационни беседи на тема „Видин през вековете“. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с ключови моменти от историческото развитие на града и значението на крепостта като един от най-разпознаваемите символи на Видин.

В музей „Конак“ от 17:00 ч. ще бъде изнесена лекция на тема „Непознатият Видин – нови данни от археологическите разкопки около „Баба Вида“, с лектор д-р Ваня Ставрева. В същия обект ще се проведе и семейната игра „Мистериите зад витрините“, която между 18:00 и 20:00 ч. ще представи по интерактивен начин постоянните експозиции на музея.

В музей „Кръстата казарма“ от 18:30 до 20:00 ч. е предвидена музейна кръстословица, посветена на теми от историята, традиционната култура, занаятите, музейните експозиции и дарителството.

В Епиграфския център – Видин от 18:00 до 23:00 ч. ще се реализира инициативата „Томбола на античните мистерии“. Посетителите ще получават томболни билети с въпроси, свързани с експонирани антични паметници и артефакти, а попълнените талони ще участват в теглене на награди.

Във всички обекти през вечерта ще има музейни служители, които ще посрещат, насочват и съдействат на посетителите, отбеляза д-р Кирилова.