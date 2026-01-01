Коалицията Продължаваме промяната – Демократична България представи водачите на кандидат-депутатските си листи за предстоящите избори във всички многомандатни избирателни райони в страната.
Сред имената са Бойко Рашков, Николай Денков, Асен Василев и Надежда Йорданова, които ще водят листи в ключови райони.
Ето и пълния списък с водачите на листи от ПП-ДБ:
МИР 01 Благоевград - Николай Денков
МИР 02 Бургас - Мирослав Иванов
МИР 03 Варна - Павел Попов
МИР 04 Велико Търново - Йордан Терзийски
МИР 05 Видин - Любен Иванов
МИР 06 Враца - Деница Симеонова
МИР 07 Габрово - Богомил Петков
МИР 08 Добрич - Свилен Трифонов
МИР 09 Кърджали - Сабахтин Гьокче
МИР 10 Кюстендил - Георги Стамов
МИР 11 Ловеч - Искрен Арабаджиев
МИР 12 Монтана - Богдан Богданов
МИР 13 Пазарджик - Ивайло Шотев
МИР 14 Перник - Кристина Петкова
МИР 15 Плевен - Богдан Богданов
МИР 16 Пловдив град - Асен Василев
МИР 17 Пловдив област - Йордан Иванов
МИР 18 Разград - Джипо Джипов
МИР 19 Русе - Надежда Йорданова
МИР 20 Силистра - Богомил Петков
МИР 21 Сливен - Татяна Султанова
МИР 22 Смолян - Михал Камбарев
МИР 23 София - Николай Денков
МИР 24 София - Ивайло Мирчев
МИР 25 София - Бойко Рашков
МИР 26 София област - Атанас Славов
МИР 27 Стара Загора - Радослав Рибарски
МИР 28 Търговище - Илина Мутафчиева
МИР 29 Хасково - Асен Василев
МИР 30 Шумен - Айлин Пехливанова
МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов