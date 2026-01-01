"Казусът "Явор Божанков" е интересен и важен. Листите трябва да са инструмент, с който привличаш доверие. Затова до последния момент настоявахме да бъде част от тях. За съжаление, колегите от ПП на практика наложиха вето".

Божанков: От ПП категорично не са съгласни да бъда част от листите, съжалявам да науча това

Това обясни пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ.

ПП отива на избори в коалиция с ДБ при три условия

"Бяхме изправени пред ситуация, в която или да няма листа в съответния избирателен район, или тя да е без Явор Божанков. Ние предпочетохме по-разумния вариант в тази дилема, но това по-скоро е в ущърб на избирателите".

Съпредседателят на "Да, България" благодари на Явор Божанков за конструктивната позиция.

"Въпреки тази динамика той заяви, че ще подкрепя коалицията".

Самият Божидар Божанов е поставен на пето място в 23 МИР в София.

"На всички избори съм бил благодарен на избирателите, които с гласуване с преференции са ме слагали в челото на листата. Това не просто показва подкрепа и доверие, а кара всеки политик да усеща една отговорност. Затова за мен няма значение на кое място съм.

Позицията на нашия Национален съвет беше да оставим този въпрос с партийните квоти и да опитаме да подредим листите по възможно най-убедителния начин с оглед на качествата на кандидатите. Това беше отказано от нашите партньори и води до съответните аномалии".

Силните кандидати на "Да, България" са на избираеми места, смята той.

"Петото място в 23 МИР също е избираемо. Тези хора ще си заслужат местата и с преференции".

В листите има млади лица, има хора от протеста, посочи Божанов.

"В тези на "Да, България" е Анна Бодакова. Колегите от ПП привлякоха Велислав Величков. Той е на второ място в 24 МИР. И при тях има хора, които бяха говорители на протеста".

В тази кампания имаме три стълба, разказа съпредседател на "Да, България".

"Единият е върховенството на закона и борбата с корупцията. Няма да има никакво отстъпление от това.

Другото е векторът със силна Европа. България трябва не просто да бъде консуматор на европейска сигурност и пазар, но и да допринесе с предложения за реформи в ЕС.

Третото е конкурентността на икономиката, включително чрез иновации и дигитализация".

По всичко изглежда, че правителството прави правилните неща, за да има честни избори, посочи още той.