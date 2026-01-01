Български гражданин е арестуван в Турция, след като властите иззели 8 килограма кокаин, укрит в автомобила му, съобщи edirneninsesi.com.

Екипи на отдел „Борба с наркоразпространението“ към Областната дирекция на полицията в Одрин спрели за проверка колата с българска регистрация, влизаща в Турция през граничен пункт „Капъкуле“.

При извършеното претърсване са открити 8 килограма и 60 грама кокаин, укрити в специално изработени тайници.

Сънародникът е арестуван по обвинение в „международен трафик на наркотични вещества“. Наложена му е мярка „задържане под стража“.