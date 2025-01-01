Националното звено за разследване в Нидерландия е открило 3 300 кг кокаин на стойност около 250 млн. евро при акция в склад в Стандаарбейтен, Северен Брабант, в понеделник (3 ноември) сутринта.

Арестувани са осем заподозрени от пет различни държави, сред които е и 50-годишен мъж от България. Проведени са още три претърсвания в Бреда и едно в Розендал, съобщи crimesite.nl.

Разследването се ръководи от прокуратурата и е започнало въз основа на информация от чужбина.

В помещението е намерено огнестрелно оръжие. Конфискувани са и няколко автомобила.

„Производството и трафикът на наркотици са тясно свързани с убийства, насилие, заплахи, корупция, изпиране на пари и преплитане на престъпни мрежи с легитимното общество. Ето защо е от решаващо значение да се предприемат строги мерки срещу престъпните мрежи, замесени във вноса, производството и търговията с наркотици“, посочиха властите.

Първото изслушване на задържаните е насрочено за 6 ноември, когато разследващият магистрат може да ги задържи в ареста за срок до 14 дни, преди да бъдат представени пред окръжния съд.

Село Стандаарбейтен, в което живеят 2230 души, се намира на около 20 километра северно от белгийската граница, на около 45 километра от пристанището в Ротердам и на 85 километра от пристанището във Флисинген.