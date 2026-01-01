Цвета Рангелова от "Възраждане" с коментар пред журналисти за промените в Изборния кодекс.

Над 13 часа заседание: Правната комисия в НС обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс

Тя твърди, че на среднощно заседание управляващото мнозинство искат да направят подмяна на вота, изборни манипулации и "служебно да спечели изборите".

"В продължение на 3 почти денонощни заседания на Правната комисия се разгледа доклад за второ гласуване на законопроекти, внесени през 2024 година. До преди дни тези доклади седяха на трупчета", обясни тя.

По думите й са се появили 100 параграфа предложения, внесени от анонимна работна група. Опозиционните партии са попитали кои са вносителите, по-късно е станало ясно, че работната група е била в тесен кръг от представители на управляващото мнозинство.

"Сред народните представители, членове на правната комисия, нито един представител на тези партии ГЕРБ, ИТН, БСП, не се разпозна като автор на тези предложения, не отговори на нито един въпрос", каза Рангелова.

"Имаме нов изборен кодекс, който няма автор. Никой от народните представители не заяви, че е автор на което и да е било предложение. Имаме сканиращи устройства, с които ще гласуваме, без никой да ги е виждал. Приеха се скандални предложения, ще се гласуват избирателни списъци, които ще използват данните от НСИ", каза тя.

Рангелова допълни, че от представител на НСИ е било заявено, че в последното преброяване на населението не са преброени повече от 1 млн. българи, те ще бъдат подписвани под чертата.

"Беше заявено от ЦИК, че времето, което се предвижда за закупуване на машини, е безкрайно недостатъчно, няма да може да бъде изпълнено това условие и ще се гласува само и единствено на хартия. Цели се служебно спечелване на изборите и жестока фалшификация на предстоящия вот", обясни още Рангелова.