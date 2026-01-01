Кралицата на поп музиката Мадона ще пристигне във Венеция, за да участва в снимките на втория сезон на американския сериал "Студиото" на Сет Роугън, продуциран и излъчван по телевизия "Епъл Ти Ви", съобщават "Ла Нуова Венеция" и "Кориере дел Венето".

Снимките вече започнаха в хотел "Грити Палас" и на близкия площад "Санта Мария Дзобениго".

Освен Мадона, като гост звезда в сериала ще се снима и актьорът Майкъл Кийтън.

По време на престоя си във Венеция Мадона ще отседне в хотел "Аман", който е петзвезден.