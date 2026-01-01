Д-р Атанас Атанасов е новият директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН). Той завършва Медицински университет – Варна и взима специалност „Хирургия“ в София, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Притежава и докторска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Има дългогодишен управленски опит в системата на здравеопазването, включително в ръководството на общински и държавни лечебни заведения.

Основен приоритет в работата на новия директор ще бъде засилването на контрола в здравната система, по-бързото реагиране при сигнали на граждани и повишаването на прозрачността в дейността на ИАМН.

По отношение на донорството и трансплантациите д-р Атанасов ще работи за дигитализацията на регистъра на чакащите за трансплантация и за подобряване на взаимодействието между лечебните заведения, ангажирани в процеса на донорство и трансплантация.

Припомняме, че в края на февруари със заповед на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ бе освободена Иванка Динева.

Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.

По-късно Динева излезе с твърдения, че е получавала заплахи, през времето, в което е била на поста. "Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза, с работата на екипа ми или с реалните резултати, които постигнахме през последните години", написа тогава Динева.