Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов каза по време на среща с инж. Любомир Качамаков, председател на Управителния съвет на Камарата на камарата на строителите (КСБ) в България, и членове на ръководството на браншовата организация, че подготвят досиета на всички проекти по Инвестиционната програма за общински проекти. Това съобщиха от ресорното министерство.

"Приоритетите ми в рамките на краткия мандат на служебния кабинет са дейностите от компетентността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) във връзка с подготовка на изборите и изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти", посочи Найденов, цитиран в съобщението.

"Целта ни е да има пълна прозрачност при изпълнението на програмата. Ще се направи досие за всеки един проект по нея и така ще може да се прецени хода на работа във всяка една община", посочи той.

Найденов допълни, че предстои подобен анализ да се направи и за обектите на Агенция "Пътна инфраструктура".

В отговор на въпрос от представителите на КСБ за хода на плащанията по различни програми на МРРБ министърът посочи, че за обектите по общинската инвестиционна програма те се извършват по хронологичен ред.

Заместник-министър Дора Янкова, която също участва в разговора, съобщи, че вече са разплатени 135 млн. евро за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради със средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Тя уточни, че няма ограничение във финансирането на тези проекти и плащания се извършват до 10-12 дни след заявяване на финансов ресурс, е посочено в съобщението.

Във връзка с повдигнатия въпрос от страна на бранша за необходимостта от прогнозируемост в работата на строителите регионалният заместник-министър посочи, че санирането ще е постоянна политика до 2050 г. и допълни, че се очаква до 2035 г. в енергийно обновяване на жилищни, публични и промишлени сгради да бъдат инвестирани близо 19 млрд. евро.

БТА припомня, че Инвестиционната програма за общински проекти е създадена в края на 2023 г. Проектите на общините включват публична общинска собственост и са насочени към подобряване на улична, спортна и култура инфраструктура.