Окръжният съд в Русе постанови шест години затвор на Николай Дюлгеров, който причини катастрофа, при която загинаха трима души в Разград, съобщи кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

Пътният инцидент е от 6 юли миналата година. Деветнайсетгодишният младеж губи контрол над управлявания от него автомобил пред заведение в Разград, след което блъска трима мъже на по 58, 62 и 64 години, които загиват на място.

След катастрофата на младия мъж бе наложена мярка "домашен арест". Заради инцидента в Разград се организираха и протести.

Делото се гледа в Русе, след като съдиите в Разградския съд си направиха отвод.

Съдът в Русе осъди младия мъж на девет години затвор, но тъй като той призна вината си и делото се гледа по съкратената процедура, наказанието му бе намалено с една трета. Дюлгеров е лишен и за срок от шест години от правото да управлява моторно превозно средство.

Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок пред Великотърновския апелативен съд.

Адвокатите на близките на загиналите Николай Димитров и Борис Акълиев заявиха, че наказанието е изключително малко и ще обжалват присъдата.

"Това решение е правен абсурд. Но за това решение изцяло вината е на прокурора. Прокурорът не разгледа нашите искания и възражения. В самата си пледоария той поиска от съда ниско наказание и извърши съществени нарушения в досъдебното производство", каза адвокат Николай Димитров.

Тансу Фикретова - дъщеря на загиналия Юксел Хюсеинов, каза също, че наказанието е много малко.