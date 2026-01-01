Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завръща в Панагюрище по повод 150-годишнината от Априлското въстание. От 1 април до 17 май той ще бъде изложен в зала „Трезор“ на Историческия музей в града, съобщи директорът на музея доц. д-р Атанас Шопов, предаде кореспондентът на БТА в Панагюрище Деница Попова.

Жителите и гостите на Панагюрище ще могат да видят деветте златни съда в специално изградена зала, създадена с дарителски средства на „Асарел-Медет“ АД и проф. Лъчезар Цоцорков. През останалото време там е експонирано копие на съкровището.

Завръщането на оригинала тази година съвпада с честванията по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Последното му представяне в града беше през септември миналата година.

Панагюрското златно съкровище представлява тракийски комплект от девет златни съда с общо тегло 6,164 кг, открит на 8 декември 1949 година на около два километра от Панагюрище.

Съкровището включва ритони, кани-ритони, амфора и фиала и се датира от края на IV и началото на III век пр.н.е. Съдовете са украсени с изображения на антични божества и герои, както и със сцени с митологични същества.