На 17 март пристигащите пътници на Терминал 2 станаха свидетели на артистичен флашмоб, изпълнен от студенти на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, клас проф. Здравко Митков.

Събитието представи част от новата театрална постановка „Летище“ с режисьор Максима Боева. За няколко минути обичайният ритъм на терминала беше прекъснат от изпълнение, което пренесе присъстващите в едно различно, почти безвременно пространство.

Летището е място, на което хората рядко обръщат внимание на околните. Всеки е устремен към собствената си посока – носи своята история, своята болка, надежда или мечта. Куфарите се разминават, полетите закъсняват, а анонимността често изглежда удобна и дори спасителна. Флашмобът пресъздаде именно този свят, в който в един неочакван момент действието „замръзна“. Пътниците в пространството на летището станаха свидетели на кратък фрагмент от съдбите на героите в постановката – хора, които живеят във времето между „преди“ и „след“.

Постановката „Летище“ разказва за няколко на пръв поглед случайни пътници, чиито животи се докосват в този кратък миг на спряло време. Там те намират смелост да изрекат неизказаното, да простят, да се сбогуват или дори за кратко да изберат нова посока.

Флашмобът цели да припомни нещо просто, но често забравяно – че зад всеки куфар и самолетен билет стои човешка история.

Предстоящите представления на „Летище“ в Театър НАТФИЗ ще се състоят на 20 март и на 1, 17, 22 и 28 април.