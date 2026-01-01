НАТО обмисля да засили присъствието си за противоракетна отбрана в Турция в отговор на потенциални заплахи от съседен Иран, съобщи „Блумбърг“, позовавайки се на източници, запознати с обсъжданията.

Алиансът вече е разположил система за противоракетна отбрана в Източна Турция за защита на радар за ранно предупреждение, който следи ракетната активност в Близкия изток. Сега се разглежда възможността за разполагане на допълнителна система „Пейтриът“ за укрепване на сигурността в авиобаза, където са разположени американски войски, посочва източник, пожелал анонимност.

Възможната стъпка идва след като НАТО е прехванала ракети, изстреляни от Иран – епизод, който турските власти разглеждат като тест за реакцията на алианса.

Радарната система AN/TPY-2, разположена в Кюреджик в Източна Турция, вероятно е била цел на поне една от ракетите, посочват източниците. Тя е сред най-близките системи за ранно предупреждение, следящи Иран.

НАТО не коментира информацията, а турското министерство на отбраната също отказа изявление.

Високопоставен военен представител е заявил, че алиансът продължава да се адаптира към променящите се заплахи. Според данни от началото на конфликта Иран се опитва да отслаби американските системи за ранно предупреждение, включително чрез удар по подобен радар в Йордания.

Авиобазата „Инджирлик“ в Южна Турция, където са разположени сили на НАТО и стотици американски военнослужещи, също се разглежда като потенциална цел. Обсъжда се разполагане на система PAC-3 „Пейтриът“, допълва един от източниците. Базата вече разполага с испанска система PAC-2, предназначена основно за защита от самолети и крилати ракети.

От 4 март насам системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в източното Средиземноморие са прехванали три ракети, изстреляни от Иран. Един от тези случаи е бил над „Инджирлик“ на 13 март.