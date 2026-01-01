Специализиран екип от батальона за защита на силите от състава на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора, под ръководството на капитан Иван Панайотов, унищожи ръчна граната тип „Бухалка“ на учебен център „Люляк“ днес, 17 март.

Военни унищожиха граната, открита в двор на къща в Бургаско (СНИМКА)

Боеприпасът е открит в частен имот в с. Дъбово, област Стара Загора.

Военни унищожиха снаряд в Стара Загора

Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, при спазване на всички необходими мерки на сигурност.