Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и решение на заместник-кмета на Столична община, с които беше прекратена обществена поръчка за сметосъбиране и почистване в централните части на столицата, съобщиха от съда.

Съдът върна процедурата за продължаване от етапа на класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособена позиция № 7, обхващаща районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица – център“.

Съдът връща две поръчки за сметосъбирането в София

Делото е образувано по жалби на Консорциум „Почистване Триадица“ и „Еко Ресурс-Р“ ООД срещу решение на КЗК, с което са били отхвърлени възраженията им срещу прекратяването на процедурата.

Върховните магистрати са приели за неоснователна жалбата на „Еко Ресурс-Р“ ООД, като са потвърдили отстраняването на дружеството от участие поради несъответствие с техническите изисквания на поръчката.

ВАС отмени част от решенията на КЗК, свързани със сметопочистването в София

По отношение на Консорциум „Почистване Триадица“ обаче съдът е преценил жалбата като основателна. Според ВАС прекратяването на процедурата е незаконосъобразно, тъй като липсват достатъчно мотиви от страна на възложителя, а прогнозната стойност не е била определена като максимална граница.

Съдът подчертава, че дейностите по сметосъбиране имат пряко значение за здравословната градска среда и засягат голям брой граждани, поради което е от обществен интерес процедурата да бъде проведена законосъобразно и своевременно.

Решението на ВАС е окончателно.