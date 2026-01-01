Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което е оставена без уважение жалбата на участник в обществената поръчка за сметопочистване в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“, съобщиха от съда. Решенията са окончателни.

Със същото решение върховните магистрати отменят решение на зам.-кмета на Столичната община за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столичната община по седем обособени позиции“. ВАС връща преписката на зам.-кмета на Столичната община за продължаване на процедурата в изпълнение на дадените в мотивите на решението указания.

Върховните магистрати приемат, че обжалваното решение на КЗК е валидно и допустимо, но неправилно. При постановяването му са осъществени нарушения, представляващи касационни основания, които налагат неговата отмяна.

С друго свое решение ВАС остави в сила решение на комисията, което оставя без уважение жалбата на консорциум „Чистота Средец“ срещу решение на зам.-кмета на Столична община за прекратяване на „открита“ процедура за по същата обществена поръчка, в частта касаеща районите „Изгрев”, „Слатина” и „Подуяне”.

Върховните магистрати приемат изводите на КЗК за законосъобразност на решненито на зам.-кмета на Столична община, с което Консорциум „Чистота Средец“ е отстранен от участие в процедурата.

По казуса с обособена позиция №1 съдът отменя решение на КЗК, с което е била отхвърлена жалбата на „Зауба“ ЕАД срещу прекратяването на поръчката за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и връща преписката за продължаване от етап „класиране на участниците“ и определяне на изпълнител.

Касационната инстанция намира, че решението на Столичната община е немотивирано и защото в него липсва обсъждане защо възложителят не е приел доклада на помощната комисия, в частта му, с която се предлага касационният жалбоподател „Зауба“ ЕАД да бъде определен да изпълнител. Липсата на относими мотиви защо не е приет доклада на комисията накърнява правото на защита на участниците в процедурата, за които решението е неблагоприятно.

БТА припомня, че преди дни ВАС остави в сила решението на КЗК, с което се отменя решението на зам.-кмета на Столична община за определяне на изпълнител на сметопочиствнаето в Четвърта зона – райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“.