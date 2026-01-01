Концертната зала „Виенер Щадхале“ (Wiener Stadthalle) и районът около нея в австрийската столица ще бъдат превърнати в зона с висока сигурност за песенния конкурс „Евровизия“, съобщи ДПА, позовавайки се на организаторите на събитието.

Мерките ще бъдат съпоставими с проверките на пътниците на летищата, обясни Оливер Лингенс от австрийската обществена телевизия ORF. Целият персонал ще премине през щателна проверка, посетителите ще бъдат проверявани с металотърсачи, а на територията на залата са инсталирани около 180 охранителни камери.

На феновете няма да бъде разрешено да внасят чанти в залата. „Дори малка ръчна чанта не е позволена“, уточни Лингенс.

Освен униформени и цивилни полицаи, на място ще бъдат разположени около 500 частни охранители. Предвидени са и мерки за противодействие на евентуални заплахи от дронове.

От полицията посочиха, че към момента няма конкретна заплаха за събитието.

Организаторите предупреждават зрителите да предвидят по-дълго време за достъп заради засилените проверки, отбелязва ДПА.

Виена ще бъде домакин на 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“ от 12 до 16 май. „Виенер Щадхале“ е концертна зала с капацитет до 16 000 души. България ще бъде представена от певицата Дара.