С настъпването на март пространството пред община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ отново оживява в цветовете на Баба Марта.

Тази година празничната декорация, която радва малки и големи, е плод на майсторството и сърцето на Елена Драмова и нейното ателие „Драма Текстил“ ЕООД.

Като утвърден майстор на художествени тъкани и заместник-председател на Регионалната занаятчийска камара, тя пренася с вдъхновение вековното знание за нишката в съвременния градски облик.

Декорацията на празничната пейка, гигантските мартеници и емблематичните щъркели са изработени с прецизност и обич към занаята, съобщиха от Общината.

„Творчеството на Елена Драмова е мост между миналото и настоящето, напомняйки ни, че мартеницата е не просто украса, а наричане за здраве и сила“, коментират от администрацията на община Пловдив мартениците на Елена.

За цялостната визия на празничния кът на Баба Марта допринасят и младите таланти на Пловдив. Арката е дело на възпитаниците на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, които са оформили красиво място за споделени снимки и празнични спомени.

На 1 март - неделя, от 11:00 часа, пловдивските читалища ще очакват жителите и гостите на града пред сградата на Общината на пл. Ст. Стамболов, за да посрещнат заедно Баба Марта.

Инициативата е на Общинския читалищен съвет. Ще има творчески ателиета на открито. Всеки ще може да се докосне до магията на ръчната изработка и да научи тънкостите при връзването на белия и червения конец.

Организаторите са се погрижили всеки присъстващ да получи символ на пролетта за здраве и благополучие.

