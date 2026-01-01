Френското издание на романа „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов в превод на Мари Врина - Николов (издателство „Галимар“) е в краткия списък за европейската награда „Жан Моне“ (Prix Jean Monnet), съобщи писателят на Фейсбук страницата си. Тя ще се състезава „в приятелско съперничество с книгите на прекрасни писатели като Даниел Келман, Джени Ерпенбек, Андреа Баяни и други“, допълва Господинов.

Създадена през 1995 г., наградата „Жан Моне“ продължава година след година да популяризира европейската литература. Подкрепено и финансирано от Съвета на департамент Шарант, отличието се присъжда на европейско произведение, преведено или написано на френски език, публикувано през изминалата година, пише „Актюалите“.

Сред лауреатите на наградата са Амели Нотомб (2023 г.), Иън Макюън (2024 г.) и Паскал Киняр (2025 г.).

За приза през тази година се борят осем романа.

„Градинарят и смъртта“ бе избран сред десетте най-важни романа на 2025 г. според класация, публикувана през декември 2025 г. от германския национален всекидневник „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.