Чарлз Трети е на престола от по-малко от три години, но въпреки това неговото управление вече е белязано от поредица изпитания и големи кризи, чиято кулминация беше арестуването на брат му Андрю, което представлява прецедент в модерната история на кралското семейство.

"Независимо дали става дума за неговия по-малък син Хари, неговото влошено здравословно състояние или това на Кейт, или пък проблемите с Андрю, откакто е крал, Чарлз Трети се изправи пред поредица от последователни трудности и кризи", обобщава авторът и коментатор по въпросите за кралското семейство Ед Оуенс в интервю за АФП.

След като дълго време чакаше своя ред, Чарлз Трети се възкачи на престола през септември 2022 г. след смъртта на майка си кралица Елизабет Втора, която управлява 70 години и беше обожавана от британците. Той беше коронясан на 6 май 2023 г. по време на церемония, която извади на преден план цялото великолепие, което британската монархия може да покаже.

Четири месеца по-рано обаче ситуацията в монархията вече беше помрачена за новия монарх, който сега вече е на 77 години.

Синът му Хари публикува през януари 2023 г. скандалните си мемоари, озаглавени "Резервният", в които той отправи поредица от нападки срещу кралското семейство и извади на показ раздорa между членовете му пред целия свят. Оттеглил се в изгнание по свое собствено желание през 2020 г. в Калифорния със съпругата си Меган, Хари беше обвинен в опетняване на репутацията на уважаваната кралска институция, воден от меркантилни намерения. Оттогава Хари се опита да се сближи с баща си, без обаче да направи така, че пререканията между двамата да се забравят.

Чарлз Трети също така обяви през февруари 2024 г., че води битка с раково заболяване, без обаче да уточни точното му естество, което го принуди да понамали амбициите си.

Исторически арест

Няколко седмици по-късно последва нов тежък удар - изключително популярната принцеса Кейт, съпруга на престолонаследника принц Уилям обяви, че също страда от раково заболяване.

След това тя лично каза, че е влязла в ремисия, а в края на миналата година Чарлз Трети обяви, че неговото лечение също е облекчено, болестта и при двамата не е отшумяла. Чарлз Трети също така редовно посещава раково болни, най-вече за да насърчи превенцията на онкологичните заболявания.

Най-голямата буря обаче за монарха дойде от САЩ и от разкритието на връзките на брат му Андрю с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Още през 2011 г. медиите публикуват снимка, на която се вижда как Андрю е прегърнал през кръста Вирджиния Джуфре, главната обвинителка на Епстийн.

Въпреки че компрометиращите информации излизаха на повърхността на талази, през последните месеци техният обем се увеличи.

През октомври Чарлз Трети се надяваше, че е успял да успокои напрежението, като отне всички титли на Андрю. Но публикуването на новите документи от американското министерство на правосъдието очерни още повече името на бившия принц. Той беше арестуван и задържан под стража за няколко часа миналия четвъртък по подозрения за споделяне на поверителна информация с Епстийн.

Изправен пред този исторически позор Чарлз Трети каза в рядко по рода си изявление, че "законът трябва да следва своя ход", като същевременно подчерта "най-дълбокото си безпокойство".

Възвръщане на подкрепата

Оттогава експертите по въпросите за кралското семейство сравняват сегашната обстановка с моментите на сериозни кризи, през които преминава британската монархия в хода на 20-и век. Такива са например 1936 г., когато абдикира крал Едуард Осми или 1997 г., когато в автомобилна катастрофа умря принцеса Даяна, бившата съпруга на Чарлз.

И в двата случая "на кралското семейство му беше нужно повече от десетилетие, за да стабилизира монархията и за да успее отново да си възвърне подкрепата на широката общественост", обяснява Ед Оуънс.

По думите на Полин Макларан, преподавател в университета "Роял Холоуей" и специалист по кралското семейство, в трудностите, през които преминава крал Чарлз Трети има "известна доза малшанс".

Но що се отнася до въпроса с Андрю, кралят наследи едно досие, което беше пренебрегвано от самата кралица Елизабет Втора.

"Кралицата го защитаваше", допълва Макларан. "Така че една част от това, на което сме свидетели в днешни дни се дължи на факта, че Андрю вече не се ползва с никаква защита", допълва той.

Според Ед Оуънс Чарлз Трети е трябвало да "обезвреди тази неексплодирала бомба" още от началото на своето управление.

"Този скандал би могъл да нанесе значителни вреди на монархията като институция и да накърни както нейния морален авторитет, така и този на Чарлз Трети", допълва той.

"Монархията преминава през доста нестабилен период, но това трябваше да се случи след смъртта на кралицата, която внушаваше голямо чувство за продължителност на нещата", отбелязва Полин Макларан.

Тя е на мнение, че Чарлз Трети и принц Уилям трябва да работят заедно, за да възстановят "разклатеното доверие на обществеността".

"Уилям заяви, че ще промени нещата, че ще бъде един по-съвременен владетел по подобие на другите европейски монархии. Сега той наистина трябва да се съсредоточи върху това", подчертава Макларан.