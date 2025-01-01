Крал Чарлз Трети ще насочи вниманието към дългогодишния си ангажимент за опазване на планетата в документален филм, който ще излезе в началото на 2026 г., предадоха Ройтерс и АФП.

Във филма монархът ще говори за своята "философия на хармонията".

"През целия си живот съм се стремил да насърчавам и подкрепям начини за сътрудничество с природата, вместо да й вредя. С други думи, стремежът ми е възстановяването на баланса на нашата планета, която е подложена на силен натиск", казва 76-годишният Чарлз Трети.

"Природата е нашата опора. Ние сме част от нея. Поради тази причина каквото причиняваме на природата, го причиняваме и на себе си", допълва той.

Филмът, озаглавен Finding Harmony: A King's Vision, е заснет в сътрудничество с "Амазон Ем Джи Ем Стюдиос" и се очаква да излезе на стрийминг платформата Амазон прайм видео в началото на следващата година.

Кралят се надява да изтъкне усилията, полагани по целия свят за спасяването на планетата. Филмът разказва и за неговата фондация, The King's Foundation, както и за дейностите в имението "Дъмфрис хаус" в Шотландия, по-специално в областта на устойчивите текстилни материали и традиционните занаяти.

Част от документалния филм е заснета в "Хайгроув хаус" - резиденцията на монарха в Западна Англия, където той е проектирал градини и биоферма.

Документалният филм има за цел да обясни неговата "философия на хармонията", изложена в книга, публикувана през 2010 г. "И може би да вдъхнови у други същата решителност, която тя даде на мен, за да помагам за изграждането на по-устойчиво бъдеще", казва крал Чарлз Трети.

Според режисьора Никълъс Браун филмът разказва история за "надежда и устойчивост".

"Изключително малко хора по света са запознати в дълбочина с борбата през целия живот на краля за хармония между природата и човечеството", казва Браун, цитиран от Ройтерс.

Крал Чарлз припомня, че в миналото е бил смятан за "доста ексцентричен", защото е изразявал загриженост за вредите, нанасяни на околната среда.

Монархът за първи път говори за опасностите от "неразградимите пластмасови контейнери" и замърсяването от "всички тези коли и самолети" в началото на 70-те години, много преди опазването на планетата да се превърне в наболяла тема.

Екологичната кампания на крал Чарлз Трети е вдъхновила и двамата му синове. Наследникът на трона принц Уилям създаде благотворителната организация "Ъртшот" (Earthshot), която предлага награди на стойност няколко милиона лири за подпомагане на екологични технологии. По-малкият му син принц Хари също се застъпва за екологични каузи и за опазване на дивата природа.