Мъж от Калифорния беше осъден на 45 дни затвор за жестокост към животни, след като видеозапис го показа как дава алкохол на защитен ястреб, съобщиха американски медии.
Сесар Густаво Диас е заловил птицата в парк в Саут Уитиър, в окръг Лос Анджелис, след което е излял алкохолна напитка в устата ѝ, посочи Калифорнийски департамент по рибата и дивата природа.
Кадри от видеото, разпространени от ведомството, показват птицата, описана като млад ястреб на Купър, която пие течност от зелена кенче.
A California man has been sentenced to 45 days in jail for giving his hawk friend a Buzz Ball. pic.twitter.com/L09rKgpl6u— Pubity (@pubity) February 25, 2026
Диас, който е осъждан и преди, беше обвинен в дребно престъпление за жестокост към животни, както и за улавяне или задържане на диво животно, предаде АФП.
Съдът му наложи 45 дни лишаване от свобода, 12 месеца пробация, петгодишна забрана за притежаване на животни и 10-годишна забрана за притежание на огнестрелно оръжие.
A 25-year-old Los Angeles man is facing 45 days in jail for giving alcohol to a hawk.— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 25, 2026
Cesar Gustavo Diaz, of Watts, captured a juvenile Cooper's hawk at Amelia Mayberry Park in South Whittier last June, according to the California Department of Fish and Wildlife.… pic.twitter.com/wyO6XslcHf
Съдебните документи показват, че Диас е изтърпял 44 от 45-те дни преди произнасянето на присъдата, отчасти заради добро поведение, съобщи Ен Би Си Нюз.
Освен това той трябва да плати глоба от 220 долара, да положи общественополезен труд и да премине през консултативна програма за жестокост към животни.