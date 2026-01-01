"Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора обяви нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги за своите абонати, считано от 1 март т.г. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Съгласно новите цени за услугата доставяне на вода потребителите ще заплащат 1,692 евро за кубичен метър, за отвеждане на отпадъчните води цената ще е 0,193 евро за кубичен метър, а за пречистване на отпадъчните води цените варират от 0,391 до 0,952 евро за кубичен метър. Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор вече ще е 0,609 евро за кубичен метър.

За последно повишение на услугите на ВиК-Стара Загора имаше през януари м.г., тогава цените бяха съответно: доставяне на вода - 1,68 евро за кубичен метър, за отвеждане на отпадъчните води 0,17 евро за кубичен метър, а за пречистване на отпадъчните води от 0,36 до 0,87 евро за кубичен метър. Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор беше 0,57 евро за кубичен метър, сочи справка на БТА в сайта на дружеството.

Политически партии алармират за поскъпване на водата от 1 март и искат обяснение от ВиК и КЕВР

От ВиК допълват, че основната причина за актуализацията е стартирането на мащабна инвестиционна програма за модернизация на ВиК инфраструктурата в областта.

Новите проекти са свързани с изпълнението на инвестиционната програма и са насочени към цялостно подобряване на качеството и надеждността на предоставяните услуги. Сред основните обекти са реконструкцията на водопровода между помпените станции „Зимница“ и „Ягода“, реализацията на интегриран воден проект в кв. „Лозенец“ - Стара Загора, подмяната и изграждането на нови водопроводни и канализационни мрежи, и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Гълъбово и модернизацията на съществуваща в ПОСВ в Павел баня, както и въвеждането на нови зони за измерване и управление.

Чрез тези инвестиции дружеството цели намаляване на водните загуби и аварийността, повишаване на енергийната ефективност и гарантиране на устойчиво и по-качествено ВиК обслужване за населението в региона.