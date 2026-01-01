Над 15 000 фалшиви парфюма задържаха митнически служители от Териториална дирекция Митница София.

В резултат на проведена оперативна разработка, по линия превенция срещу нелегалното разпространение на козметични продукти с обозначения на известни търговски марки, митнически инспектори от сектор „Митнически оперативен контрол“ в отдел „Митническо разузнаване и разследване“ при Териториална дирекция Митница София, извършват проверка на пратка, състояща се от 11 палета. В придружаващите документи, стоките са описани като "авточасти", предназначени за доставка до Франция.

В рамките на предприетите контролни действия, митническите органи установяват 15 345 парфюма с надписи, обозначаващи известни търговски марки, при които са налице обосновани съмнения за нарушение на правата върху интелектуалната собственост. По първоначални данни стоките са били предназначени за разпространение, чрез интернет магазини за козметика на територията на Западна Европа и Франция.

За случая са уведомени представителите на защитените марки на територията на Република България, които са потвърдили, че парфюмите нарушават права на търговски марки. За случая е уведомена и Софийска районна прокуратура.

Агенция “Митници” продължава активната си дейност по противодействие на контрабандата и разпространението на фалшиви стоки, които нанасят значителни икономически щети, застрашават здравето и безопасността на потребителите и принципите на лоялната конкуренция.

Контролните действия, осъществявани от митническите служители, са част от постоянните усилия на ТД Митница София за защита на обществения интерес и за стриктно прилагане на националното и европейското законодателство.