Делегацията на иранския женски национален отбор по футбол е кацнала днес по обяд на летището в Ъгдър, Източна Турция, откъдето планира да премине по суша в Иран, предаде турската агенция ИХА.

Женският национален отбор по футбол на Иран, който участва в турнира за Купата на Азия, организиран в Австралия, кацна снощи с полет от летището в Маскат на летището в Истанбул, след като преди това премина през Оман поради затвореното въздушно пространство на Иран. Делегацията пристигна днес по обяд на летището в Ъгдър с полет на "Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines). Оттам делегацията ще се придвижи по суша до граничния пункт Гюрбулак, откъдето ще премине в страната си, посочва новинарската агенция.

Според информация на медията само две от общо седем иранки от делегацията, които бяха подали искане за убежище в Австралия, все пак са останали там, докато другите пет са пристигнали в Турция с останалите от групата.

Отборът пристигна в Австралия в края на миналия месец, преди началото на войната в Иран на 28 февруари, и привлече международно внимание, след като състезателките не изпълниха националния химн преди мача си от груповата фаза за Купата на Азия срещу Република Корея на 2 март.

Тимът отпадна от турнира през уикенда и трябваше да се върне в страната си, подложена на бомбардировки.

Ирански групи в Австралия предупредиха, че те могат да понесат тежки последствия от страна на теократичната власт в Иран за това, че не са изпълнили химна, въпреки че състезателките запазиха мълчание относно значението на действията си или собствените опасения относно завръщането си.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също се намеси в случващото се, като призова Канбера да не ги връща обратно в Техеран заради опасения за тяхната сигурност. По-късно се разбра, че Австралия се е съгласила да даде визи на футболистките, които пожелаят да останат в страната.