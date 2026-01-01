За първи път у нас мартениците се продават в евро, което води до объркване при някои купувачи. Както е и в магазините и търговските обекти - така и на много павилиони и сергии, цените на мартениците са с двойно обозначаване - в лева и евро.

Цените на гривничките варират между 1 и 2 евро за брой. Детските мартеници с герои са между 0,50 и 2 евро. По-големите мартеници за очакване у дома се търгуват между 4 и 7 евро. На места цените могат да достигнат и до над 15 евро.

Оборотът е спаднал наполовина, а клиентите са по-притеснени от всякога, разказва специално пред DarikNews Цанка Цанева, която вече 25 години ръчно изработва мартеници и ги продава на открита маса. От години тя търгува в София на ключово място - близо до метростанция и спирки на автобуси и трамвай. Според нея хората не се стресират толкова от цената на самите мартеници, колкото от несигурността след преминаването към еврото.

Как реагират клиентите, когато виждат цените в евро? Има ли объркване?

– При някои има объркване, при други няма. Ако някой се обърква, му казваме и му поясняваме.

Преминаването към еврото повлия ли на цените на материалите?

– На материалите повлия още есента – септември, октомври. Но цените на мартениците не сме ги вдигали, същите са като в предишни години. Усеща се обаче, че има стрес у хората.

Забелязвате ли спад в търсенето тази година?

– Намаля покупаемостта наполовина. Оборотът е наполовина. Хората не се стресират толкова от това дали мартеницата е 0,80 цента или 1 евро, а че няма да им стигнат парите. Смятат, пресмятат, усещат разлика. Стресът не е от цените на мартениците, а като цяло.

От всички видове се купува поравно – плетени, от вълна, с мъниста, от тънък конец, но слабо. Ако преди са вземали по 20 мартеници, сега купуват по 3–4.

По-трудно ли Ви е да работите с евро?

– По-трудно ми е. Свикнала съм да казвам „два лева“. 25 години работя с пари и сега вместо да кажа „1 евро и 20 цента“, ми идва да кажа „един лев и 20“. Някои клиенти също още изговарят цените в лева.

Тя допълни, че обикновено най-силните дни са между 25 и 28 февруари, но изрази притеснение, че тази година ще са доста слаби.

Първите мартеници в евро не са довели до поскъпване на места, но има известна несигурност у потребителите. Клиентите купуват по-малко, пресмятат повече и внимават с разходите си. А традицията остава, макар и тази година мартениците да са в друга валута.