Министърът на правосъдието Андрей Янкулов свиква заседание на ВСС в четвъртък с искане за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

В дневния ред на заседанието министърът предлага единствена точка - определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

Преди пленума ще се проведе и протест пред сградата на ВСС. Протестиращите ще призоват кадровиците да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов.

Акцията ще бъде в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов.