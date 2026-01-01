Министърът на правосъдието Андрей Янкулов свиква заседание на ВСС в четвъртък с искане за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.
В дневния ред на заседанието министърът предлага единствена точка - определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.
Преди пленума ще се проведе и протест пред сградата на ВСС. Протестиращите ще призоват кадровиците да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов.
Акцията ще бъде в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов.