На престижните награди Balkan Alliance of Hotel Associations (BAHA), провели се в Белград, община Приморско бе отличена с приза "Най-динамично развиваща се туристическа дестинация на Балканите“.



"За нас това е високо признание за усилията, които екипът на община Приморско полага – за внедрените иновации, за подобряването на туристическата инфраструктура и за цялостната визия в развитието на сектора.



Тази награда е не само оценка за свършеното до момента, но и силна мотивация да продължим още по-уверено напред. Поради неблагоприятните метеорологични условия и необходимостта да бъдем на терен, отличието не бе получено лично, но благодарността ни към организаторите и професионалната общност е искрена", заяви кметът на община Приморско Иван Гайков.