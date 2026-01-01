Колегията на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) призна вината на българския европрокурор в сериозно нарушение, както е посочено в становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени длъжностни лица или бивши длъжностни лица от европейските институции, съобщи пресцентърът на Европейската прокуратура.

Колегията на Европейската прокуратура отложи решението си за налагането на подходящата санкция, понеже с оглед на сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност на функцията на европейските прокурори не може да се изключи възможността наказателната мярка да бъде уволнение.

Поради това европейският главен прокурор уведоми Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за решението на колегията, както и за становището на Дисциплинарния съвет по дисциплинарното производство срещу българския европрокурор.

Според регламента за Службата на Европейската прокуратура, само Съдът на ЕС може да освободи от длъжност европейски прокурор поради сериозно нарушение по искане на ЕП, Съвета на ЕС или ЕК. По тази причина, преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, Службата на Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да решат дали смятат за целесъобразно да поискат освобождаването от длъжност на въпросния европейски прокурор.

Българският европрокурор продължава да е временно отстранен от длъжност до вземането на окончателно решение от компетентните институции, като възнаграждението му се задържа в съответствие с условията, предвидени в правилника за служителите.

Засега няма да бъде оповестявана допълнителна информация.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС. Европейската прокуратура е независимата прокуратура на ЕС. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и завеждане на дела за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.