Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е поискала на вчерашната си среща с украинския президент Володимир Зеленски в Киев да бъде ускорено възстановяването на петролопровода "Дружба", съобщи днес говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси.

Говорителят посочи, че Словакия и Унгария са започнали да използват количества от петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по този петролопровод. Комисията по-рано уточни, че по данни на Киев "Дружба" е бил прекъснат от пореден руски обстрел, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Днес работна група на ЕК е обсъдила въпроса с доставките за Братислава и Будапеща, като е установила, че двете страни разполагат с възможност за внос по Адриатическия петролопровод. По думите на говорителя към Хърватия, където започва този петролопровод, вече пътуват петролни доставки, с които Унгария и Словакия ще бъдат снабдени. Той не уточни дали Унгария и Словакия ще могат да използват отстъпките си от санкциите на ЕС срещу вноса на руски петрол, когато си осигуряват горивото по Адриатическия петролопровод. Той допълни, че Хърватия е отправила въпрос по този повод и засега няма ясен отговор.

Адриатическият петролопровод може да пренесе цялото необходимо количество за Унгария и Словакия, уточни говорителят. Попитан каква ще бъде разликата в цената за Братислава и Будапеща да не внасят руски петрол чрез "Дружба", а от друг източник през Хърватия, говорителят каза, че това е въпрос на пазар.

По повод отказа на Унгария да подкрепи разширяването на санкциите на ЕС срещу Русия и заема от 90 млрд. евро за Украйна заради спирането на достъпа до руски петрол, говорителят потвърди, че се разглеждат допълнителни възможности за осигуряването на необходимите средства за Киев. Попитан дали може отново да се обсъди използването на руските средства, запорирани със санкциите на ЕС, говорителят каза, че засега няма да изброява различните възможности. Той допълни, че не знае за насрочен разговор по тези въпроси между Фон дер Лайен и унгарския премиер Виктор Орбан. По неговите думи с Орбан се водят разговори на различни равнища.