Унгария и Словакия планират да заведат дело срещу Европейския съюз заради плана REPowerEU за поетапно спиране на вноса на руски петрол и газ, съобщиха представители на двете страни на 26 януари.

Външните министри на Будапеща и Братислава заявиха, че мярката засяга пряко националните им интереси.

„Унгария ще предприеме съдебни действия пред Съда на Европейския съюз веднага след като решението по REPowerEU бъде официално публикувано. Ще използваме всички правни средства, за да бъде отменено“, написа унгарският външен министър Петер Сиярто в социалната мрежа X.

По думите му планът REPowerEU се основава на „правен трик“, при който санкционна мярка се представя като решение в областта на търговската политика, за да се заобиколи изискването за единодушие. Сиярто добави, че блокирането на вноса на руски петрол и газ би навредило на унгарската икономика и би довело до по-високи разходи за енергия за домакинствата.

Словашкото външно министерство също обяви, че ще обжалва решението пред Съда на ЕС. Външният министър Юрай Бланар подчерта, че ЕС трябва да гарантира „справедлив, реалистичен и социално устойчив преход за всички държави членки“ и не бива да налага политики, които пренебрегват „реалните възможности и конкретните обстоятелства на отделните страни“.

Унгария и Словакия разчитат в голяма степен на руски енергийни доставки.

Унгарският премиер Виктор Орбан, близък съюзник на Доналд Тръмп, както и словашкият премиер Роберт Фицо са сред най-ярките противници на прекъсването на енергийните връзки с Русия.