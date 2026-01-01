Временно се ограничава движението по пътя към Прохода на Републиката - в близост до върха, съобщиха от полицията.

Причината е почистване на пътното платно от свлечена земна маса.

Водачите изчакват на място.

Това е пореден случай, който подчертава системни предизвикателства пред пътната инфраструктура и безопасността. Анализът на архивни данни показва повтарящи се инциденти и затруднения в ключови пътни артерии, често породени от метеорологични условия или необходимост от поддръжка.

През декември, проходът Троян-Кърнаре беше временно затворен заради свличане на значително количество земна и скална маса, което наложи координиран отговор. В отговор на този и други подобни инциденти, като превантивна мярка, Община Велико Търново е планирала обрушване на скална маса по пътя Велико Търново-Арбанаси, след като през същия ден са регистрирани две отделни свличания.

Такива действия са критични за дългосрочната стабилност на пътните участъци. В контекста на Прохода Троян-Кърнаре, справянето със свлачището наложи създаването на съвместна организация между областните дирекции на МВР в Пловдив и Ловеч за разчистване на пътя.Архивите отбелязват, че пътни инциденти, свързани с тежкотоварни превозни средства, често водят до аналогични затруднения.

През май в Прохода на Републиката са регистрирани две тежки пътни произшествия с тежкотоварни автомобили, при едно от които е имало и фатален изход, временно блокирали движението.

Друг такъв случай е от 24 декември, когато движението по пътя Велико Търнов- Гурково при разклона за село Радковци е било ограничено поради изтегляне на аварирал тежкотоварен автомобил.

Тези събития подчертават постоянната уязвимост на планинските проходи.Настоящата ситуация с почистването на свлечена земна маса в Прохода на Републиката се вписва в тази картина на периодични предизвикателства, изискващи своевременни и адекватни реакции от страна на компетентните органи. Данните ясно показват, че тези инциденти не са изолирани, а са част от по-голям контекст на пътната безопасност и поддръжка на инфраструктурата.