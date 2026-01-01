Над 150 деца оформиха розово сърце в двора на Трето Основно училище (ОУ) „Гоце Делчев“ в Петрич в рамките на инициативите по повод Деня за борба с тормоза в училище, известен още като Ден на розовата фланелка.

В проявата се включиха ученици и преподаватели от всички класове, облечени с традиционните за деня розови фланелки. Учителите от групата за целодневна организация на учебния ден и учениците от начален етап изработиха розови тениски от картон с послания срещу агресията и в подкрепа на взаимното уважение. Материалите бяха изложени във фоайетата на училището.

В рамките на инициативата бяха проведени презентации, лекции, беседи и дискусии, посветени на различните форми на насилие – физическо, вербално и онлайн. Учениците се запознаха с конкретни стъпки за реакция при инциденти, както и с възможностите за търсене на съдействие от учител, педагогически съветник и от училищното ръководство. Обсъдени бяха реални ситуации от училищната среда и начини за подаване на сигнал и навременна намеса.

Денят на розовата фланелка – смелостта да застанеш до другия

Кулминацията на деня беше в училищния двор, където над 150 деца, хванати за ръце, оформиха голямо розово сърце като символ на добротата, приятелството и уважението.

Директорът на училището Снежана Митова заяви пред БТА, че превенцията на тормоза е част от годишния план на институцията и се реализира системно чрез часове на класа, срещи с родители и съвместни инициативи. По думите ѝ информираността и ясните правила спомагат за ограничаването на агресията.

„Тази инициатива е традиция за нашето училище. От самото начало подкрепяме Деня на розовата фланелка, който в България се отбелязва от 2012 година. За нас е важно децата да се чувстват спокойни и щастливи“, допълни тя.

Директорът подчерта, че училището насърчава учениците да споделят при възникнал проблем и да търсят подкрепа от педагогическия екип. Според нея диалогът и сътрудничеството между ученици, учители и родители са ключови за създаването на сигурна училищна среда.

В Трето основно училище „Гоце Делчев“ в Петрич се обучават около 500 ученици, а педагогическият екип се състои от 48 преподаватели. Денят за борба с тормоза в училище се отбелязва в последната сряда на месец февруари.