Столичният общински съвет (СОС) на заседанието си на 26 февруари предстои да избере Александър Петков за временно изпълняващ длъжността кмет на район „Средец“, сочи дневният ред, публикуван на сайта на Съвета. Вносител на доклада е председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Със свое решение Столичната Общинска избирателна комисия (ОИК) на 19 февруари прекрати предсрочно правомощията на Трайчо Трайков, като кмет на район „Средец“, заради избирането му за служебен министър на енергетиката. Решението е взето след подадено от Трайков заявление, постъпило по електронната поща до комисията на 18 февруари и заведено с входящ номер на следващия ден.

Прекратиха предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“

Цветомир Петров мотивира предложението си за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на „Средец“ с това да не се допуска правен вакуум, в който районната администрация да не може да функционира и оттам да се създаде реална възможност за нарушаване на законни права и интереси на гражданите на района, до провеждането на частични местни избори и полагането на клетва на новоизбрания кмет. Петров отбелязва, че с допускане на предварителното изпълнение на решението се цели създаване на административна сигурност и устойчивост в управлението на района, дори и в условията на частични местни избори за районен кмет.

При забавяне на неговото влизане в сила, ще стане невъзможно за определен период от време, докато бъдат проведени съответните избори и новоизбраният кмет положи клетва, районната администрация да функционира пълноценно и в условията на правна и административна сигурност, като освен това ще се създадат предпоставки за настъпване на неблагоприятни правни последици и за нарушаване на законните права и интереси на гражданите в район „Средец“, отбелязва председателят на СОС.