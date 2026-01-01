Лавинната опасност в планините остава висока и днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Условията за туризъм са добри в ниските части на планините, а във високите духа ураганен вятър и е мъгливо. Температурите варират от минус един до минус десет градуса, посочиха още от ПСС.

Курортите работят и условията са подходящи за ски. По високите части някои курорти са затворени поради лошото време, допълниха от спасителната служба.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби превалявания, над около 1700 метра – от сняг. Ще духа силен, по високите части и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 6°.