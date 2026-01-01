Спипаха над 2 000 незаконни вейпа в Перник, съобщиха от полицията.

На 24 февруари и преди пет дни от офиси на куриерски фирми са конфискувани съответно 1 250 и 340 броя електронни цигари без бандерол, предназначени за търговската мрежа. Така общият брой на иззетите вейпове достига около 2 100.

Действията по случая стартираха на 12 февруари, в рамките на специализирана полицейска операция срещу незаконната търговия с акцизни стоки.

На паркинг в квартал „Мошино“ е извършена проверка на автомобил, управляван от 21-годишен жител на града. В автомобила са открити акцизни стоки без наличен бандерол.

Впоследствие са проведени процесуално-следствени действия - претърсвания в жилище в Перник и гараж на територията на София, ползвани от лицето. Иззети са 504 вейпа, 31 флакона с диазотен оксид (райски газ), 164 кутии с приспособления за употребата му, 17 неистински банкноти с номинал 50 лева, както и около 8 килограма нарязан тютюн без акцизен бандерол.

Младежът е задържан. Той е познат на органите на реда с предходно нарушение - управление на МПС след употреба на алкохол. Работата продължава под надзора на прокуратурата.

Вейпът, известен още като електронна цигара, е електронно устройство, което нагрява течност (е-течност) и създава аерозол, вдишван от потребителя. За разлика от традиционните цигари, той не гори тютюн, а използва електричество за изпаряване на течността. Е-течностите обикновено съдържат пропиленгликол, растителен глицерин, ароматизатори и често никотин.

Устройствата варират по размер и форма, като могат да бъдат за многократна или еднократна употреба, със или без никотин. Ароматизиращите добавки, които имитират вкусове на плодове, десерти или напитки, ги правят особено привлекателни.

Появата на електронните цигари датира от началото на 21-ви век, като първоначално са представяни като алтернатива на тютюнопушенето, потенциално помагаща на пушачите да намалят или спрат употребата на традиционни цигари. Въпреки това, тяхната употреба бързо се разраства, особено сред младежите, превръщайки се в глобален феномен.

Световната здравна организация (СЗО) отбелязва, че над 100 милиона души по света вече използват вейпове, като броят на тийнейджърите между 13 и 15 години достига поне 15 милиона. Младите хора са значително по-склонни да ползват вейпове в сравнение с възрастните.

Значителните притеснения, свързани с вейповете, са насочени към общественото здраве. Дори и без тютюн, е-течностите често съдържат високи нива на никотин, което води до нова вълна на никотинова зависимост, особено сред подрастващите.