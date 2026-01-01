Парламентът обсъжда ветото на президента върху промени в Изборния кодекс. Мотивите на държавния глава Илияна Йотова са свързани основно с ограниченията до 20 на броя секциите за гласуване извън дипломатическите ни и консулските представителства в държави, които не са членки на Европейския съюз.

Във вторник правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените.

Освен това депутатите ще изслушат днес служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и ръководители на служби в МВР заради появила се информация за оказван натиск от страна на министъра по случая „Петрохан“. Точката е втора в дневния ред и е по предложение на „Има такъв народ“.

От „Възраждане“ направиха предложение да се проведе изслушване на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков и на председателя на КЕВР Пламен Младеновски относно повишените сметки за ток. Заради постъпило писмо, че служебният министър е на служебно посещение в САЩ. председателят на парламента Рая Назарян не подложи предложението на гласуване.

Народното събрание удължи днешното си работно време до изчерпване на първите четири точки от програмата.

Утре парламентът ще обсъди на второ четене и промени в Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.