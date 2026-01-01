След като преживяха най-суровата зима за последните десет година, милиони разселени украинци се сблъскват с нарастваща криза, белязана от лишения и продължаващи атаки, докато перспективите за мир остават далечни, заяви в прессъобщение Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).

В Украйна повтарящите се атаки срещу жилища и енергийна инфраструктура и основни услуги през зимата оставиха милиони хора без отопление или електричество за дълго време. Въпреки че температурите бавно се повишават, щетите остават. Оценките на ситуацията показват, че през 2026 г. 10,8 милиона души в страната се нуждаят от хуманитарна помощ, а 3,7 милиона са вътрешно разселени.

В същото време 5,9 милиона украинци остават бежанци в чужбина. В цяла Европа приелите ги страни са предоставили закрила и възможности в безпрецедентен мащаб, като са дали на бежанците достъп до образование, здравеопазване и работа. Това е помогнало на милиони да възвърнат стабилността си и да допринесат за приелите ги общности.

С продължаването на войната обаче е необходимо повече, за да се подкрепят хората, засегнати от бежанската криза, чийто край не е ясен. Наред с временната закрила, държавите трябва да проучат възможности за алтернативни мерки за по-дълъг престой. Те могат да донесат стабилност, особено за най-уязвимите, за които завръщането може да не е възможно веднага дори след края на войната.

Данните показват, че значителното приобщаване дава резултати и бежанците значително стимулират икономиката на приемащите страни. В Полша анализ на ВКБООН и базираната във Великобритания мултинационална компания „Делойт“ (Deloitte) показа, че нетният ефект от украинските бежанци възлиза на 2,7-% от полския БВП през 2024 г. С разширяването на езиковото обучение и по-широкото признаване на квалификацията, достъпът до достойни работни места и самостоятелност може да се подобри за бежанците в целия регион.

В Украйна общностите продължават да ремонтират домове, възстановяват услуги и възстановяват средствата за препитание с подкрепата на ВКБООН и партньорски неправителствени организации. След четири години война обаче издръжливостта има предел. Устойчивата хуманитарна помощ остава от съществено значение, наред с увеличената подкрепа за възстановяване, за да се предотврати по-нататъшно разселване и да се осигурят безопасни условия за завръщане.

Когато условията позволяват, постепенното и доброволно завръщане ще бъде от решаващо значение за възстановяването на Украйна. ВКБООН работи с правителството и партньорите за възстановяване на документите на хората, за подкрепа за възстановяване на социалната инфраструктура и ремонт на домовете, повредени от войната. Върховният комисариат работи и с партньори за анализ на намеренията на бежанците, прогнозиране на движенията на завръщане и подкрепа за планирането на възстановяването на Украйна.

От началото на пълномащабната война ВКБООН и неговите партньори са подкрепили 10 милиона души със спешна помощ, услуги за закрила и психосоциална подкрепа. През 2026 г. комисариатът планира да помогне на още 2 милиона души в Украйна, при условие че разполага с достатъчно финансиране. В целия регион ВКБООН и партньорите му подпомагат 1,7 милиона бежанци и държавите, които ги приемат, като акцентът е върху приобщаването и самостоятелността.

Зимата отминава, но хуманитарната криза не. Трябва да подкрепим народа на Украйна с хуманитарна помощ и възстановяване в страната, както и с безопасност и самостоятелност в чужбина, се казва още в съобщението до медиите.