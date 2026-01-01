Най-малко 14 души загинаха и 440 бяха евакуирани след проливни дъждове в югоизточния бразилски град Жуиз ди Фора, предаде Ройтерс, като се позова на местната кметска администрация.

Дъждовете предизвикаха наводнения и свлачища, а занятията в общинските училища бяха преустановени. Бяха мобилизирани специализирани екипи, които да реагират на инцидентите и да търсят изчезнали хора. Федерални и щатски агенции са били призовани да помогнат на града в щата Минас Жераис, който обяви бедствено положение, добави кметството в изявление.

Голяма част от Бразилия навлиза в пика на дъждовния сезон през местното лято, от декември до март, което води до чести и интензивни валежи, гръмотевични бури, наводнения и кални свлачища.

Кметството на Жуиз ди Фора съобщи, че това е най-дъждовният февруари в историята на града, като количествата валежи са повече два пъти по-големи количества от очакваните за месеца. Кметът Маргарида Саломао заяви в изявление в социалните медии, че ситуацията е „критична“.

Националният институт по метеорология на Бразилия днес издаде предупреждения за силни дъждове за някои части от общо 14 щата, включително цялата област Минас Жераис и Рио де Жанейро.