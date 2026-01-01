По внесено искане от Софийска районна прокуратура съдът задържа за постоянно 19-годишен младеж за кражба на инструменти за близо 13 000 евро, съобщиха от обвинението.

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от 17,00 часа на 04.02.2026 г. до 08,20 часа на 05.02.2026 г. от фургон на строителен обект в гр. София, чрез счупване на катинар е влязъл във фургона и е откраднал от него различни инструменти на обща стойност 12 968,59 евро. Обвиняемият е извършил деянието в условията на повторност, след като вече е осъждан за идентично деяние.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда затвор от 1 до 10 години. С постановление на прокурор М.М. е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Състав на съда се съгласи с доводите на прокурора, че обвиняемият може да извърши престъпление и наложи на М.М. най-тежката мярка.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.