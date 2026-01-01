Мнозинството, чието правителство беше свалено от протестите, продължава да работи като такова - това мнение изразиха Божидар Божанов и Ивайло Мирчев от "Да, България" на брифинг пред медиите по повод отхвърленото вето на президента Илияна Йотова за промените в Изборния кодекс. Това се случи днес на Правна комисия в парламента.

"Продължава като една кокошка с отсечена глава да тича из двора и да прави поразии. Днес в Правна комисия беше отхвърлено ветето на президента върху промените в Изборния кодекс. Отново се събраха, за да нарушат изборните права на българските граждани извън страната", каза Божанов.

По думите му това е сделка, която ще направи, така че за подуправител на БНБ да бъде избран "верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират и затова БСП в комисия не постъпи така, както беше казал новият председател Крум Зарков".

"Ще видим дали и в пленарна зала ще се държат по същия начин, но по всичко изглежда, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в Изборния кодекс. Ние ще се противопоставим на това и в пленарна зала", заключи Божидар Божанов.

Ивайло Мирчев допълни, че още по време на консултациите при президента са казали, че с този главен прокурор честни избори не може да има.

"Междувременно днес изненадващо прокуратурата започна проверка срещу министъра на вътрешните работи. Очевидно Пеевски е доста притеснен от това, че му се изплъзва властта, както и това, че му се изплъзват капиите в съдебната система. Затова е започнал да привиква ключови фактори във ВСС и от съдебната система, да ги хока и да иска конкретни неща от тях. До такава степен се е притеснил, че е превърнал хотел Берлин в свой бункер и е направил трудно за дронове да летят там и е наблюдават интересни смущения в района", каза Мирчев.

Двамата депутати коментираха и решението на Министерския съвет за оттегляне на кандидатурата на Деньо Денев за шеф на ДАНС.

"Това е правилно решение. Ние сме искали оставката на Денев много пъти, а последният път беше свързан със случая "Петрохан" и с това, че той скри информация от хората и не отговори на ключови въпроси. Ние сме внесли за утрешното заседание на НС отново нашето искане за разсескретяване на цялата информация, свързана с казуса, и ще настояваме този път да бъде гласувано от това мнозинство, което се прави, че го интересува казусът, но всъщност крие много неща", посочи Божанов.