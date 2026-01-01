С водосвет за здраве, отслужен от свещенослужители от Старозагорската епархия, и символична първа копка беше дадено началото на проект „Реконструкция на бул. „Славянски“ – от кръстовището с бул. „Св. Патриарх Евтимий“ по бул. „Никола Петков“ до кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“ (Спортна зала), гр. Стара Загора“.

„Днес даваме старт на един дълго чакан ремонт за нашия град. Булевард „Славянски“ е важна артерия за транзитния трафик през града и за функционирането на източната част на града“, каза по време на събитието заместник-кметът арх. Мартин Паскалев.

Той поясни, че по време на ремонтните дейности поетапно ще бъдат затваряни пътни участъци от булевардите „Славянски“ и „Никола Петков“.

По време на ремонтните дейности изцяло ще бъдат подменени асфалтовите и основните пластове на пътната конструкция, както и мостовите съоръжения на бул. „Никола Петков“ над жп линията. Предвижда се подобряване на отводняването и отвеждане на дъждовните води към канализацията. Ще бъдат ремонтирани и изградени тротоари там, където липсват. В проекта е включено и изграждане на кръгово кръстовище между бул. „Славянски“ и ул. „Ангел Кънчев“. По протежение на целия пътен участък ще бъде изградено улично осветление, както и ще бъдат положени пътна маркировка и нови пътни знаци.

Целта на проекта е подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, за да се осигурят безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Проектът се реализира по договор, сключен между Община Стара Загора и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027, и е на стойност близо 8,5 млн. евро, като близо 13 хиляди лева е собственият принос на местната администрация. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.