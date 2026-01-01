"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 17 март - вторник във връзка с отстраняване на аваря по Рилски водопровод се налага спиране на водоподаването на клиентите на „Софийска вода“ в следните райони:

- с. Плана - от 13:30 ч. на 17.03.2026 г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.

- с. Железница - от 14:00 ч. на 17.03.2026г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.

- с. Бистрица - от 13:30 ч. на 17.03.2026г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.

- с. Кокаляне /висока зона/ - от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.

- в.з. Косанин дол - от 14:30 ч. на 17.03.2026г.г до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.

- в.з. Ловджийска чешма - от 14:30 ч. на 17.03.2026г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.

- в.з. Бункера - горна част - от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30ч. на 18.03.2026 г.

- в.з. Градище - от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.

- кв. Симеоново, в.з. Симеоново – Драгалевци, кв. Драгалевци - от 14:00 ч. на 17.03.2026 г. до 04:00 ч. на 18.03.2026 г.

- в.з. Малинова долина –

- кв. Киноцентъра - от 15.00 ч. на 17.03.2026 г. до 03.00 ч. на 18.03.2026г.

- кв. Бояна - района заключен между ул. „Розариум“, ул. „Кумата“, ул. „Сев. Калоян“ и ул. „Боянска легенда“ - от 16:30 ч. на 17.03.2026 г. до 04.30 ч. на 18.03.2026 г.

- кв. Бояна - района заключен между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ - от 16:30 ч. на 17.03.2026 г. до 04.30 ч. на 18.03.2026 г.

- в.з Беловодски път- от 17.00 ч. на 17.03.2026 г. до 05.00 ч. на 18.03.2026 г.

- в.з. Килиите - от 17.30 ч. на 17.03.2026 г. до 05.30 ч. на 18.03.2026 г.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следние адреси: Бистрица - на площада от 01:30 часа на 18 март, кв. "Симеоново" - на площада от 2:00 часа на 18 март, кв. Драгалевци - на площада от 2:00 часа на 18 март.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.