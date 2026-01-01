"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 17 март - вторник във връзка с отстраняване на аваря по Рилски водопровод се налага спиране на водоподаването на клиентите на „Софийска вода“ в следните райони:
- с. Плана - от 13:30 ч. на 17.03.2026 г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.
- с. Железница - от 14:00 ч. на 17.03.2026г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.
- с. Бистрица - от 13:30 ч. на 17.03.2026г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.
- с. Кокаляне /висока зона/ - от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.
- в.з. Косанин дол - от 14:30 ч. на 17.03.2026г.г до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.
- в.з. Ловджийска чешма - от 14:30 ч. на 17.03.2026г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.
- в.з. Бункера - горна част - от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30ч. на 18.03.2026 г.
- в.з. Градище - от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.
- кв. Симеоново, в.з. Симеоново – Драгалевци, кв. Драгалевци - от 14:00 ч. на 17.03.2026 г. до 04:00 ч. на 18.03.2026 г.
- в.з. Малинова долина –
- кв. Киноцентъра - от 15.00 ч. на 17.03.2026 г. до 03.00 ч. на 18.03.2026г.
- кв. Бояна - района заключен между ул. „Розариум“, ул. „Кумата“, ул. „Сев. Калоян“ и ул. „Боянска легенда“ - от 16:30 ч. на 17.03.2026 г. до 04.30 ч. на 18.03.2026 г.
- кв. Бояна - района заключен между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ - от 16:30 ч. на 17.03.2026 г. до 04.30 ч. на 18.03.2026 г.
- в.з Беловодски път- от 17.00 ч. на 17.03.2026 г. до 05.00 ч. на 18.03.2026 г.
- в.з. Килиите - от 17.30 ч. на 17.03.2026 г. до 05.30 ч. на 18.03.2026 г.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следние адреси: Бистрица - на площада от 01:30 часа на 18 март, кв. "Симеоново" - на площада от 2:00 часа на 18 март, кв. Драгалевци - на площада от 2:00 часа на 18 март.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.