Масирани акции срещу нерегламентираното каране на моторни шейни и мотори, пригодени за зимни условия, са проведени през последната седмица на територията и на трите национални парка - „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, съобщиха от МОСВ.

Акциите са проведени от служители на парковата охрана в националните паркове със съдействието на органите на МВР за установяване самоличността на задържаните лица.

В рамките на акцията в района на хижа „Беговица“ в Национален парк „Пирин“ са заловени четирима нарушители, срещу които са предприети съответните законови мерки.

В Национален парк „Рила“ на 11 март акцията е продължила повече от 10 часа в района на връх Мечит. На нарушителите са изпратени покани за съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения.

Санкционираха нарушители с високо проходими коли в Национален парк „Централен Балкан“

На 15 март в района на местността „Букова могила“ служители на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, след като неколкократно са наблюдавали следи от нерегламентирано навлизане в територията, са установили петима нарушители.

Те са се придвижвали с мотоциклети по път, забранен за движение на моторни превозни средства съгласно разпоредбите на Плана за управление на Националния парк. Двама от водачите са задържани на място. Останалите трима са успели да напуснат района, преди да бъде установена самоличността им.

Специализираните акции за контрол върху спазването на режимите в трите защитени територии са част от регулярните усилия от страна на дирекциите на националните паркове за ограничаване на нерегламентираното движение на моторни превозни средства извън позволените пътища със свободен достъп, което представлява сериозна заплаха за природните местообитания, крехките планински екосистеми и спокойствието на посетителите.

МОСВ отново напомня, че използването на моторизирани превозни средства, включително моторни шейни на територията на трите национални парка е забранено. Изключения се допускат единствено при извършване на неотложни дейности в горите или при провеждане на спасителни акции.

Контролните дейности в планината продължават. Призовават се гражданите да бъдат отговорни и при забелязани нарушения да сигнализират на дежурните телефони на парковите дирекции или на тел. 112.