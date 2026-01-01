Пълна концентрация върху изборите ще е акцент в работата, защото това е най-належащата задача. Това каза новият областен управител на Благоевград Николай Куколев при символичното приемане на властта от досегашния областен управител Георги Динев.

Пред журналисти Куколев посочи, че ще продължи работата и по останалите текущи дейности, които са свързани с правомощията на областния управител.

"За мен е чест и предизвикателство, че се връщам след 25 години в Областна администрация-Благоевград", посочи Куколев, който е бил част от структурата ѝ. Той определи решението за приемане на тази длъжност като трудно, но подчерта, че приемствеността е изключително важна в държавното управление като цяло и в частност в областната администрация.

Куколев посочи, че по отношение на екипа на областната управа, е провел разговор с предшественика си и отбеляза, че това са хора, които познават ангажиментите си, отнасят се съвестно към задълженията си и към общата цел, която областната администрация има.

Запитан за коментари, в които е изразявано мнение, че областните управители са политически назначени, Николай Куколев отбеляза, че всяко решение на правителството е политическо.

БТА

За моята персона - аз приех затова, защото не съм член на никоя партия, имам своите симпатии, ангажирал съм се по време на избори, но съм преди всичко гражданин, каза новият областен управител на Благоевград.

На символичната церемония по предаване и приемане на властта, досегашният областен управител Георги Динев поздрави Куколев и му пожела успех. Динев благодари на екипа, с който работи през изминалите две години като областен управител, както и на кметовете на 14-те общини в областта и на директорите на институции.

Той отбеляза наличието на добър диалог в напрегнати и сложни ситуации, като пожарите в областта, наводнения и други.