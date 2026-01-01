Цената на потребителската кошница у нас се е повишила с 1 евро и в момента е 58 евро за седмицата, което е сходно с равнището от предходната седмица и с приблизително 4 евро повече спрямо същия период на миналата година. Основната разлика идва от по-високите цени на плодовете и зеленчуците. Това каза днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов по време на брифинг в сградата на Министерски съвет.

По думите му най-сериозно поскъпване се наблюдава именно при част от пресните зеленчуци. През последната седмица се отчита стабилизиране на цената на краставиците и известен спад при тиквичките, докато цените на пипера остават високи. Доматите са поскъпнали през последната седмица с около 11 цента.

На годишна база доматите са с около 28 процента по-скъпи спрямо същия период на миналата година, краставиците с 43 процента, червеният пипер с 12 процента, а зеленият пипер - със 7 процента. При тиквичките поскъпването спрямо миналата година е около 68 процента. Лимоните са приблизително със 70 процента по-скъпи, а мандарините и портокалите - с между 10 и 12 процента. бса с около 22 процента над нивата от миналата година.

В същото време при някои основни зеленчуци се наблюдава поевтиняване, което се обяснява със сезонни фактори и добрата реколта. Цената на картофите е с около 31 процента по-ниска на годишна база, зелето - с 29 процента, морковите - с около 3 процента, а лукът - с около 20 процента по-ниско спрямо същия период на миналата година.

При основните хранителни продукти пазарът остава стабилен, посочи Иванов. Цените на захар, фасул и ориз са под нивата от миналата година, като на международните пазари се отчита леко понижение - при захарта около 4 процента, при фасула - 12 процента, а при ориз - около 2 процента.

Млечните продукти като кашкавал, сирене и масло са с между 3 и 4 процента над нивата от миналата година. Прясното мляко и свинското месо са с около 1 процент под нивата от предходната година. При пилешкото месо се наблюдава слаба, но трайна тенденция към понижение на цените.

Брашното и олиото са с около 5 процента разлика спрямо миналата година. По-съществено поскъпване се отчита при яйцата - около 35 процента на годишна база, което обаче се дължи на по-ниската база от миналата година. Миналата година са били 17 цента, а в момента са 23 цента.

Като цяло пазарът показва стабилна тенденция и в момента цените са в своеобразно плато, след постепенното им нарастване от началото на годината, каза още Иванов. По думите му геополитическото напрежение и военните конфликти в световен мащаб към момента не оказват пряко влияние върху вътрешния пазар в България.