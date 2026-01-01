/ iStock

Стойността на потребителската кошница намалява с едно евро – от 58 на 57 евро през тази седмица спрямо предходната. В сравнение със същия период на миналата година обаче, когато тя е била 52 евро, увеличението е с 5 евро. Това заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото, по време на брифинг в сградата на Министерски съвет на България.

По думите му се наблюдава поскъпване при плодовете и зеленчуците, докато основните хранителни стоки запазват стабилност или поевтиняват. На годишна база на едро са поскъпнали доматите с 31%, краставиците с 54%, тиквичките със 103%, лимоните със 72%, ябълките с 29%, мандарините с 14%, бананите с 8%, както и зеленият пипер с 4%. Поевтинели са зрелият лук с 26%, морковите с 2%, зелето с 28% и картофите със 17%. Според Иванов това е нормална картина, обусловена от сезонния фактор в предлагането.

Владимир Иванов: Най-скъпият месец е януари, потребителската кошница расте с 1,50 евро

В сравнение със същия период на миналата година са поевтинели захарта с 4%, зрелият фасул с 6% и оризът с 3%, а брашното остава на същите нива. Поскъпване се отчита при олиото и свинското месо с по 2%, както и при кашкавала, сиренето и пилешкото месо – с по 6%. Като цяло при основните хранителни продукти се наблюдава стабилност, подчерта Иванов.

По време на брифинга той представи и актуални данни за процеса по въвеждане на еврото. Към 23 февруари над 86% от левовете вече са иззети от обращение, като в гражданите остават около 4,4 млрд. лева. Според него преходът от лев към евро протича плавно и страната се справя успешно с процеса.

Иванов припомни, че двойното обозначаване на цените в левове и евро ще остане до 8 август и призова гражданите да сигнализират контролните органи при установяване на нарушения. От началото на годината до 23 февруари в клоновете на Български пощи са извършени над 140 000 операции по обмяна на левове в евро на обща стойност 220 млн. лева. По думите му има неизпълнени заявки, но процесът върви без сериозно натоварване. Той отправи апел към възрастните хора да не носят големи суми в себе си и да се доверяват единствено на официалните институции.

В периода 13–18 февруари в Министерство на вътрешните работи са регистрирани 13 нови случая на опити за прокарване на неистински евробанкноти. Образувани са 5 досъдебни производства, регистрирани са 7 преписки и една проверка. Иззети са 117 банкноти, от които 92 с номинал 500 евро. От началото на годината до 18 февруари са отчетени 143 подобни опита.

Засилените проверки по Закона за въвеждането на еврото продължават. Комисия за защита на потребителите е извършила 279 проверки в периода 13–22 февруари, като са установени 34 нарушения. Наложени са 18 административнонаказателни преписки, издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 8 споразумения. Проверени са заведения за обществено хранене, пекарни, салони за услуги, автомивки и онлайн търговци.

Национална агенция за приходите е извършила над 9570 проверки от 10 октомври до 22 февруари, като са констатирани 547 нарушения на закона. В периода 16–22 февруари Българска агенция по безопасност на храните е направила 575 проверки на обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница, издавайки 32 предписания, един акт за нарушение и едно постановление за спиране на дейност.

