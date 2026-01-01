Новият областен управител на Търговище Радослав Бойчев официално встъпи в длъжност.

Той е назначен с Решение № 200 на Министерския съвет от 23 февруари 2026 г. Със същото решение е освободен досегашният областен управител инж. Йоан Пеев, съобщиха от Областна администрация.

Радослав Бойчев е роден на 1 януари 1981 г. в Ихтиман. Бакалавър е по „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. В Академията на МВР придобива магистърска степен по „Национална сигурност“.

Работил е в МВР с опит като оперативен служител в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. След като напуска системата на МВР, се насочва към частния сектор – работи като експерт по сигурността и човешки ресурси.

Бил е народен представител в 46. Народно събрание. Семеен, с две деца. По традиция при встъпването си в длъжност новият областен управител на област Търговище Радослав Бойчев прие печата на Областната администрация.

По повод встъпването си в длъжност той заяви, че ще работи с чувство за отговорност и прозрачност в интерес на жителите на област Търговище.